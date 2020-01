Infortunio Manfred Moelgg: rottura del legamento crociato e tempi di recupero. Carriera a rischio? (Di domenica 12 gennaio 2020) Si era visto sin dai primissimi secondi. L’uscita di pista di Manfred Moelgg nel corso della seconda manche del gigante di Adelboden era di quelle che rischiano di segnare una intera Carriera. La linea ideale che viene persa, il ginocchio che arretra e va in una torsione innaturale. Il dolore che si fa troppo forte, l’inevitabile ritiro e le immagini che lasciavano pochi dubbi. La smorfia su viso dell’atleta di San Vigilio di Marebbe non lasciava troppe speranze e il suo tentativo di stringere tra le mani il ginocchio destro faceva temere il peggio. E così, purtroppo, è stato. La conferma è arrivata in serata e ha annunciato la rottura del legamento crociato anteriore. I tempi di recupero sono da ancora da valutare nel dettaglio, ma si parla di un periodo di stop tra i 5 e gli 8 mesi. Una mazzata enorme, senza alcun dubbio. Lo sarebbe per chiunque, specialmente per chi ... Leggi la notizia su oasport

