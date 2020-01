Harry e Meghan, sul sito ufficiale dei Duchi del Sussex spunta una spiegazione sui loro finanziamenti (Di domenica 12 gennaio 2020) La decisione da parte del Principe Harry e Meghan Markle di rompere con la famiglia Reale, rinunciando ai loro doveri ufficiali è stata accompagnata dall’annuncio di voler rinunciare anche a una parte dei loro finanziamenti. Ma di quanti soldi si servono il Duca e la Duchessa di Sussex per mantenere il proprio stile di vita e da dove provengono? Di fronte a tanta curiosità e speculazione mediatica, lo staff di Harry e Meghan ha tentato di rispondere in una nuova sezione sul loro sito. Le motivazioni «Il Duca e la Duchessa di Sussex traggono grande orgoglio dal proprio lavoro e sono determinati a continuare le loro attività esistenti di beneficienza e a cominciarne delle nuove», si legge sul sito. «Inoltre, danno molto valore alla possibilità di percepire un reddito legato alle loro attività professionali, cosa a loro attualmente proibita dal regime vigente. Per questo ... Leggi la notizia su open.online

