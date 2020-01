CorSport: se De Laurentiis avesse ascoltato Ancelotti su Mertens e Callejon, il Napoli non sarebbe dov’è (Di domenica 12 gennaio 2020) Con quella di ieri contro la Lazio, le sconfitte di Gattuso passato a tre in quattro partite, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Che si sofferma sugli errori del Napoli. Scrive: “Non ha molto senso raccontarsi che gli errori individuali, quando si ripetono, sono una specie di maledizione che ti manda il Dio del calcio e non invece le conseguenze di un clima, di una mancanza di serenità. Il Napoli non ha più esattezza”. Non si tratta di coincidenze e casi sporadici. Ma di un processo di autodistruzione che ha un preciso inizio. Che si può far risalire alle dichiarazioni di De Laurentiis su Mertens e Callejon. Se il presidente avesse ascoltato il precedente allenatore, Ancelotti, sul destino dei due, tutto questo non sarebbe successo. “Sono tutti simbolicamente gesti autodistruttivi. Il Napoli ha iniziato a farsi del male da solo quando Callejón e Mertens ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : CorSport: se #DeLaurentiis avesse ascoltato #Ancelotti su #Mertens e #Callejon, il #Napoli non sarebbe dov’è Per A… - CuoreIschitano : CorSport - Rivoluzione Napoli, più poteri a Edo De Laurentiis! Il vicepresidente sentirà su di sé sempre maggiori… - infoitsport : CorSport su Fabian: davanti a offerte monstre il Napoli ci penserebbe eccome, De Laurentiis non prescinde dalla cla… -