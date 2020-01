Assenteismo al Comune di Alghero: sospesi due dipendenti (Di domenica 12 gennaio 2020) Maria Girardi Le indagini hanno preso l'avvio in seguito a un esposto presentato alla fine del 2018 che denunciava simili episodi, pur non dettagliandone i particolari Le attività finalizzate alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione hanno dato un duro scacco al deleterio fenomeno dell'Assenteismo. Nell'ambito delle stesse, i finanzieri del Comando provinciale di Sassari hanno condotto complesse indagini che si sono concluse con l'applicazione di due misure interdittive di sospensione dai pubblici uffici. Esse, disposte dall'Autorità Giudiziaria, hanno interessato alcuni dipendenti in servizio presso il Comune di Alghero. Le Fiamme Gialle, mediante l'ausilio di riprese video e di numerosi pedinamenti, hanno accertato quella che è, a tutti gli effetti, una truffa aggravata ai danni dello Stato esplicatasi con false attestazioni o certificazioni. Le ... Leggi la notizia su ilgiornale

