Ultimi sondaggi politico elettorali, le Sardine valgono l’11% ma non tolgono voti a Salvini (Di sabato 11 gennaio 2020) L’Istituto Tecnè ha analizzato il fenomeno politico del momento, il Movimento delle Sardine. Da quanto si è potuto capire dalle intenzioni di voto il Movimento delle Sardine se diventasse un partito, come sembra, riuscirebbe a raggiungere a livello nazionale l’11% delle intenzioni di voto. Un gran bel risultato che farebbe ben sperare nel futuro del Movimento. Però c’è un dato molto significativo il Movimento delle Sardine non sposterebbe voti da Destra a Sinistra. Gli elettori che voterebbero il Movimento sarebbero soprattutto ex simpatizzati del Pd e parecchi elettori del Movimento 5 Stelle. Secondo il sondaggio di Tecnè la Lega rimarrebbe saldamente il primo partito, mentre Pd e Movimento 5 Stelle resterebbero il secondo e il terzo partito e subito dopo si posizionerebbe il neo partito delle Sardine. Dalla discesa in campo delle Sardine perderebbero, come detto, colpi ... Leggi la notizia su baritalianews

