Trend estetici 2020: tutte pazze per la Happy Face alla Kate Middleton (Di sabato 11 gennaio 2020) Happy Face alla Kate MiddletonLato B caraibico alla RihannaLe ginocchia di Jennifer LopezLo sguardo di Angelina JolieL'attacattura dei capelli alla Gigi HadidLe orecchie alla Cara DelevingneL'Instagram Face alla Rosie-Huntington-Whiteley Cambio sesso alla Caitlyn JennerAspetto giovanile alla Shanina ShaikAddome post gravidanza alla Amber RoseApparire naturali, rilassate, in forma e, naturalmente, con qualche anno in meno. Questi i desideri in cima alle wishlist (soprattutto) delle donne di tutto il mondo per il 2020 secondo le previsioni del noto chirurgo estetico Syed Haq, fondatore del The London Preventative Medicine Centre. Come rivela il celebre professore al Daily Mail, infatti, sono assolutamente in calo le richieste di filler per avere labbra (fortemente innaturali) alla Kylie Jenner o protesi mammarie dai volumi esagerati. Insomma, un’estetica less is more, improntata più ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : Trend estetici 2020: tutte pazze per la Happy Face alla Kate Middleton -