Marradi: suore si barricano in convento per non essere sfrattate (Di sabato 11 gennaio 2020) Le suore ribelli hanno trovato anche la solidarietà di una parte degli abitanti del paese, tra cui Paolo Bassetti, ex sindaco, e anche cugino del presidente della Cei Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Marradi: suore si barricano in convento per non essere sfrattate - BlitzQuotidiano : Marradi (Firenze): suore a rischio sfratto si barricano nel convento - Infoconte : Un convento rischia di chiudere, come ormai accade da tempo in tutta #Italia Ma in questo caso le #suore hanno deci… -