#Luciapromettecose: i migliori contenuti Twitter sulle gaffe della Borgonzoni (Di sabato 11 gennaio 2020) Quando si sbaglia la rete non perdona e ci si mette poco – davvero poco – a diventare una star del web con meme dedicati. È accaduto a Lucia Borgonzoni, candidata per il centro-destra alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio in Emilia-Romagna. Tra i vari momenti che la riguardano si ricordano senza dubbio quelli che l’hanno vista fare delle gaffe geografiche sul territorio che vuole governare: scambiare Bologna per Ferrara, affermare che Casterlfranco Emilia sia nella bassa modenese o, ancora, che l’Emilia-romagna confini con il Trentino. Tutti errori che il web non perdona e che restituisce al mittente. LEGGI ANCHE >>> L’elettore leghista che non sa che in Emilia-Romagna la candidata è Lucia Borgonzoni VIDEO #Luciapromettecose: i meme più divertenti su Twitter L’ironia sui social riguarda non solo le gaffe geografiche ma anche tanti ... Leggi la notizia su giornalettismo

