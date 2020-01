L’elogio postumo di Marco Travaglio a Di Maio (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo la notizia pubblicata dal Fatto ieri e le furiose smentite del MoVimento 5 Stelle, Marco Travaglio oggi pubblica una specie di elogio postumo a Luigi Di Maio ribadendo la veridicità della notizia sull’intenzione del Capo Politico di lasciare a breve la guida dei grillini. Quel che sappiamo, al momento, è ciò che abbiamo scritto ieri dopo aver verificato la notizia con varie fonti: e cioè che ha comunicato a pochi fedelissimi l’intenzione di dimettersi prima delle Regionali in Emilia-Romagna e in Calabria (che lui non voleva, ma gli sono state imposte da uno scriteriato voto su Rousseau). Perché non ne può più di fare il parafulmine e il capro espiatorio di tutto ciò che non va e anche di ciò che va, nel Movimento e fuori. E per tentar di frenare la frana di miracolati, furbastri, poltronari, opportunisti e scappati di casa nei gruppi parlamentari. Secondo Travaglio, Di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

