L’aneddoto di Mastella: “Così tornai a parlare con De Mita” (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – L’inaugurazione dell’ascensore che collega via del Pomerio agli uffici del Comune nel mega parcheggio è stata l’occasione per raccontare un aneddoto che riguarda il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, e Ciriaco De Mita. I due non si parlavano da tempo ma a sciogliere questo gelo fu proprio un ascensore. “Mi trovavo al Parlamento Europeo – così inizia il racconto il sindaco – ed erano anni che non scambiavo una parola con Ciriaco De Mita. Quel giorno ci siamo trovati a prendere l’ascensore insieme e lo abbiamo fatto senza scambiarci nessuna battuta. Arrivati a metà, era il primo giorno dell’inaugurazione, l’ascensore si bloccò all’ottavo piano. C’è stato un momento di panico ma alla fine si è rimesso tutto in moto e siamo usciti dall’ascensore. Una ... Leggi la notizia su anteprima24

