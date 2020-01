Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini svela: “Sguardi complici tra Pago e Clizia Incorvaia” (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ iniziata da poco la nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che ha voluto al suo fianco Pupo e Wanda Nara. Tra i concorrenti ci sono anche Pago e Clizia Incorvaia. Entrambi vengono da una storia d’amore terminata e finita sotto i riflettori. Il cantante, infatti, ha partecipato a Temptation Island Vip insieme alla sua ex Serena Enardu. Proprio il comportamento di quest’ultima ha fatto molto discutere e di fatto ha messo la parola fine sul loro rapporto. Per quanto riguarda la bella influencer era sposata con Francesco Sarcina e anche in questo caso la storia d’amore ha avuto una fine traumatica. Ora entrambi i sono entrati nella casa del Grande Fratello Vip per mettersi alle spalle tutto questo. Secondo quanto rivelato dallo stesso Signorini, infatti, tra i due ci sarebbe già una bella intesa. La fine delle storie di Pago e Clizia ... Leggi la notizia su kontrokultura

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -