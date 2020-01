Finale Atp Cup 2020, Spagna-Serbia: programma, orari, tv e streaming (Di sabato 11 gennaio 2020) Spagna-Serbia è la Finale della ATP Cup 2020. L’atto conclusivo della neonata competizione di tennis per Nazionali andrà in scena domenica 12 gennaio (dalle ore 07.30 italiane) sul cemento di Sydney (Australia), si preannuncia grande spettacolo in un confronto assolutamente da non perdere. Le Furie Rosse, già vincitrici della Coppa Davis, andranno a caccia della doppietta trascinati da Rafael Nadal mentre gli slavi punteranno sulla classe di Novak Djokovic: proprio il confronto tra il numero 1 e il numero 2 al mondo rappresenta il momento clou di questa imperdibile contesa. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Spagna-Serbia, Finale della ATP Cup 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Spagna-Serbia, Finale ATP CUP ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : ATP Cup 2020: Spagna-Australia 2-0, Nadal batte de Minaur in tre set e porta le Furie Rosse in finale contro la Ser… - sportface2016 : #ATPCup | #Nadal batte #DeMinaur con fatica e la Spagna vola in finale - livetennisit : ATP Doha: LIVE il risultato della Finale. Live Rublev vs Moutet -