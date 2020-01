Va al cimitero a trovare una cugina e quello che vede la fa scappare via (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una donna di 73 anni di Terre Roveresche, un comune in provincia di Pesaro ha vissuto un’esperienza che pochissime persone possono dire di aver vissuto: andare a cimitero a vedere la propria lapide. E’ accaduto che questa donna una mattina era andata al dentista e poi di ritorno dal medico aveva pensato di passare dal cimitero che era su strada per andare a fare vista ad una sua cugina. La donna si è avvicinata alla lapide e per poco non le veniva un infarto. Sulla tomba, infatti, c’era una foto che non era quella della cugina deceduta ma la sua. E’ la stessa donna che racconta cosa è accaduto: “Io ero da sola, tornavo da una visita dal dentista e, in quel momento, nel cimitero non c’era nessun altro. Quando ho raggiunto la tomba della povera Giuseppa, anziché vedere il suo viso ho visto il mio e m’è presa una gran agitazione. Sono rimasta un attimo ... Leggi la notizia su baritalianews

antoniospadaro : È con dolore che si continua a constatare come il #Mediterraneo rimanga un grande cimitero. È sempre più urgente, d… - 4_Andrea_ : RT @antoniospadaro: È con dolore che si continua a constatare come il #Mediterraneo rimanga un grande cimitero. È sempre più urgente, dunqu… - pierbaroni : RT @agensir: #PapaFrancesco a corpo diplomatico: “È con dolore che si continua a constatare come il #MareMediterraneo rimanga un grande cim… -