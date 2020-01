Rob Kardashian vuole togliere a Blac Chyna la custodia della figlia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tutti sapevano che prima o poi sarebbe successo: Rob Kardashian, figlio di Kris Jenner e fratello delle sorelle più famose del web, ha chiesto ai suoi avvocati di avviare un procedimento davanti al giudice per togliere alla ex Blac Chyna la custodia della loro figlia Dream. Certamente Blac Chyna, ex compagna di Rob Kardashian, non è una persona troppo tranquilla di natura: altrimenti non finirebbe sui giornali un giorno sì e l’altro pure per aver litigato con qualcuno, per avergli tirato addosso qualcosa, per averlo miacciato e per essere stata fotografata ubriaca. Ora Robert è stanco di questa situazione e preoccupato per sua figlia Dream poichè, a suo dire, la madre ha comportamenti non certo edificanti anche di fronte alla piccolina. Ai suoi avvocati, che hanno avviato un procedimento davanti al giudice, ha portato le prove che Blac Chyna vive in modo selvaggio e pericoloso, ... Leggi la notizia su velvetgossip

Kim Kardashian ha un guardaRoba accessori da 600mila euro - : Francesca Rossi Kim Kardshian ha mostrato in una IG story il suo guardaroba accessori e soltanto la parte visibile online vale la bella somma di 600mila euro La nuova IG story di Kim Kardashian potrebbe intitolarsi “memorie dal guardaroba accessori”, vista la quantità di oggetti di lusso che ci fa intravedere. Mentre proviamo a consolarci dicendo che i soldi e le cose materiali non fanno la felicità, perché non ottimizziamo i tempi ...