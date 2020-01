Morto Francesco Claudio Averna, il suo amaro ha fatto storia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ieri è Morto Francesco Claudio Averna, ex presidente dell’omonima azienda che produce l’amaro divenuto noto in tutto il mondo. Si è spento ieri Francesco Claudio Averna. L’ex presidente dell’omonima azienda produttrice dell’amaro famoso in tutto il mondo soffriva da tempo per un cancro che non gli ha dato scampo e si trovava ricoverato all’Istituto Tumori. … L'articolo Morto Francesco Claudio Averna, il suo amaro ha fatto storia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

