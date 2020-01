L’Urlo di Dolore di Alice si Trasforma in Suicidio, si Getta Sotto La Metro a 15 Anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) La vita sa essere parecchio insidiosa. Non tutti infatti riescono ad affrontare gli ostacoli quotidiani e, coloro che ci riescono, spesso portano le conseguenze dentro di sé. A volte un malessere interiore non si esteriorizza, ti corrode l’animo fino a portarti a scegliere la via più veloce per porre fine ad ogni sofferenza. Se ne va a 15 Anni la giovane Alice, studentessa di Roma. Un sms ed un messaggio vocale rivolto alle sue amiche e compagne di scuola prima del gesto decisivo: «Non fate come me, se avete bisogno di parlare con qualcuno, fatelo subito». E ancora: «Mi avvio verso una nuova vita, siete meravigliose, vi voglio bene, ciao a tutte». Alla stazione della Metropolitana di Roma Ponte Lungo Alice pone fine alla sua vita. Si Getta sui binari mentre il treno stava giungendo alla stazione. Inutile il tentativo di salvarla o di impedire il salto. Dalle telecamere si evince che la ... Leggi la notizia su youreduaction

