Lapo Elkann, dopo l'incidente vittima degli hater: «Cerca di metterti in riga». E lui risponde così (Di venerdì 10 gennaio 2020) Qualche giorno fa Lapo Elkann ha avuto un brutto incidente che l'ha visto sopravvivere quasi per miracolo: uno schianto in auto tra Gerusalemme e Tel Aviv, mentre si trovava in Israele... Leggi la notizia su leggo

Franzisken : RT @Sarinski_: Io amo Lapo Elkann secondo me è super intelligente e sensibile - _Fartzilla : @BuffagniRoberto @ppdalmon Lapo è un must. Gran cazzaro, ma in fondo l'unico simpatico degli Elkann. Chissà i festini a Londra... -