Gregoretti,Salvini: processatemi subito

Dopo la richiesta delle forze di maggioranza di rinviare il voto sull'autorizzazione a procedere per il casonei confronti dell'ex ministro dell'Interno, questi va in diretta Fb e dice:"Vergogna,vogliono mandarmi in galera ma hanno paura e quindi rimandano. Siete uomini? Siete donne? O conigli? Mandatemia processo". Ma "servirà un tribunale grosso -dice anche- dovranno processare con me anche milioni di italiani. Non ho paura, ho difeso il mio Paese". Infine: torneremo al governo e a chiudere i porti.(Di venerdì 10 gennaio 2020)