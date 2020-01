Grande fratello Vip, Pago confessa: “Serena Enardu è ancora innamorata di me” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La storia tra Pago e Serena non si è ancora conclusa, potrebbe accadere stasera durante la seconda puntata del “Grande fratello Vip”. Mercoledì sera Alfonso Signorini ha lanciato un televoto, ha chiesto al pubblico da casa se fosse il caso di far entrare Serena per un confronto con Pago. Stasera scopriremo come andrà a finire. Nel frattempo, Pago si è lasciato andare a confessioni importanti con Paola Di Benedetto… “Mi ama ancora” Durante una chiacchierata tra coinquilini, Pago ha confessato di aver già parlato con Serena: “A lei manco ed è ancora innamorata. Almeno questo sta facendo capire. So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male”. L'articolo Grande fratello Vip, Pago confessa: ... Leggi la notizia su velvetgossip

