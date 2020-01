Firme false Palermo: condannati gli ex deputati M5s Di Vita, Mannino e Nuti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è concluso con dodici condanne e due assoluzioni il processo per Firme false a Palermo: tre ex deputati M5s sono stati condannati a un anno e dieci mesi. Si tratta di Giulia Di Vita, Claudia Mannino e Riccardo Nuti. La sentenza è stata emessa dal giudice monicratico palermitano Salvatore Flaccovio. Assolti invece Pietro Salvino e Riccardo Ricciardi. Leggi la notizia su notizie

