Amici 19: due eliminati e due nuovi ingressi, arriva la commissione dei dodici (Di sabato 11 gennaio 2020) Anticipazioni Amici 19: Valentin Alexandru VS Alessandra Celentano Una puntata movimentatissima quella di domani di Amici 19. Anticipazioni e aggiornamenti vengono direttamente dal Vicolo delle News, le cui talpe hanno assistito alla registrazione e sono state piuttosto dettagliate nel loro racconto. Anzitutto vi ricordiamo che il più a rischio pare essere ormai Valentin, che oggi … L'articolo Amici 19: due eliminati e due nuovi ingressi, arriva la commissione dei dodici proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

