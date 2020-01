Warner Bros si affiderà a un’intelligenza artificiale per sapere su che film puntare (Di giovedì 9 gennaio 2020) Warner Bros Studio a Burbank in California (foto: Amy T. Zielinski/Getty Images) La Warner Bros affiderà a un’intelligenza artificiale il compito di “guidare il processo decisionale” nella creazione di un film, grazie a un’acquisizione appena messa a punto dalla casa di produzione statunitense. Lo studio cinematografico utilizzerà l’apprendimento automatico degli algoritmi di Cinelytic, una startup di Los Angeles, per prevedere il successo dei film proposti. Secondo l’Hollywood Reporter con questo nuovo accordo, la Warner sfrutterà i dati completi del sistema e le analisi predittive per guidare il processo decisionale in fase di via libera dei progetti. La piattaforma online integrata sarà in grado di valutare il valore di una star, un genere e un budget relativamente a quanto ci si aspetta dalle performance di un titolo nelle sale; intersecando questi e altri flussi secondari, il ... Leggi la notizia su wired

tech_gamingit : Warner Bros pubblica una misteriosa immagine su Twitter legata al nuovo Batman e che potrebbe confermare la Corte d… - oOShinobi777Oo : Warner Bros pubblica una misteriosa immagine su Twitter legata al nuovo Batman e che potrebbe confermare la Corte d… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La Warner Bros. affida la scelta dei suoi futuri progetti a un’intelligenza artificiale… -