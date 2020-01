Prescrizione, nessuna intesa in maggioranza. Bonafede: “Passi avanti. Da Conte input per ipotesi distinzione tra condannati e assolti” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una distinzione tra condannati e assolti. Una declinazione diversa dalla Prescrizione per i primi e per i secondi. È questa la novità sulla quale ragiona la maggioranza al termine dell’ultimo vertice sulla giustizia. Dopo quattro ore di riunione è arrivta l’ennesima fumata nera. Il guardasigilli Alfonso Bonafede però è ottimista: “Nella riunione di oggi ci sono stati importanti passi avanti per portare in tempi brevi la riforma del processo penale in Consiglio dei ministri. C’è stato un input importante del presidente del Consiglio”. Già ieri anche Nicola Zingaretti si era affidato alla presenza di Giuseppe Conte nel vertice convocato a Palazzo Chigi per trovare una mediazione tra il Pd, il Movimento 5 stelle, Italia viva e Leu. La mediazione definitiva non è arrivata ma secondo il ministro della giustizia c’è un primo elemento su cui trattare. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

