Manolas: “Contro l’Inter abbiamo dominato ma tutti guardano il risultato” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Kostas Manolas, intervistato in esclusiva da Sky, ha raccontato il momento in casa Napoli. Ecco le sue parole in vista del match contro la Lazio: “E’ un momento complicatissimo. Se ne esce solo vincendo, ma ora abbiamo una partita difficile contro una squadra in formissima come la Lazio”. Inter: “Con l’Inter abbiamo fallito due occasioni nitide nei primi 7 minuti, mentre loro al primo affondo sono andati in gol. Diciamo che siamo scivolati, fanno palo-palo e gol. Noi ci abbiamo messo tanto impegno, abbiamo dominato la partita secondo me, abbiamo preso tre gol e tutti guardano il risultato, non la buona prestazione”. Lazio: “Ho giocato tanti derby, la maggior parte li ho vinti. La Lazio è una squadra forte, gioca da tanti anni con lo stesso allenatore e sta facendo una stagione straordinaria, ha battuto due volte la Juve. Sarà una partita ... Leggi la notizia su anteprima24

Costantinus21 : RT @raffaelecaru: #Manolas: 'Abbiamo dominato contro l'Inter'. Posa la grappa Kostas. Prossima volta ti consiglio di concentrarti a fare i… - rivoluzioneint : #Manolas: “Contro l’Inter abbiamo dominato” no comment.. - Cammurusu : RT @raffaelecaru: #Manolas: 'Abbiamo dominato contro l'Inter'. Posa la grappa Kostas. Prossima volta ti consiglio di concentrarti a fare i… -