LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia, Pella-Khachanov 2-6 3-2 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Splendida risposta d’incontro con il rovescio di Khachanov e Pella non può nulla. 30-0 Dritto a sventaglio largo di Khachanov e l’argentino respira. 15-0 Affossa il dritto in risposta il russo, su una seconda di servizio non irresistibile di Pella. Sparacchia out il dritto mancino Pella e, dopo aver annullato quattro palle break, Khachanov si porta sul 3-3 nel 2° set. L’argentino al servizio. Vantaggio Khachanov, servizio e dritto per lui, niente da fare per Pella. 40-40 Ancora la prima di servizio salva il russo: traiettoria centrale potentissima. Ancora palla break per Pella! Il nastro colpito con il dritto da Khachanov favorisce l’argentino, che chiude con il dritto mancino al termine di un lunghissimo scambio (24 colpi). 40-40 Ancora ace per Khachanov: traiettoria esterna da destra imprendibile. Altra palla ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Atp Cup 2020 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia Khachanov in vantaggio 4-1 su Pella - #gennaio #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Atp Cup 2020 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia Khachanov in vantaggio di un break su Pella - #gennaio… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 9 gennaio: Atp Cup biathlon Preolimpico volley e tanto altro - #Sport #DIRETTA #gennaio:… -