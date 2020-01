Lite con accoltellamento in pieno centro a Salerno: denunciate due persone (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È di due tunisini denunciati di circa 26 anni di età il bilancio della Lite che si è verificata questa mattina nel centro storico di Salerno, in via Porta Rateprandi. I due, poco prima delle 10, per futili motivi hanno iniziato a litigare e, secondo una dinamica ancora non chiara, è spuntato un coltello. Entrambi hanno riportato ferite nel l’aggressione degenerata. Nella Lite, ma senza responsabili soggettiva, sono state coinvolte altre persone, che non sono state però fermate dai carabinieri. Ad evitare un edito più tragico proprio la tempestiva risposta alla centrale operativa del Comando dei Carabinieri di Salerno. I carabinieri, giunti nel centro storico, in pochi minuti, hanno trovato tracce di sangue in piu’ punti: un elemento ritenuto indicativo del punto in cui la rissa è partita ovvero il ... Leggi la notizia su anteprima24

