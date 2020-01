Iran, è giallo sull’aereo ucraino precipitato dopo il decollo. Dubbi sulla versione del guasto tecnico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Disastro aereo in Iran, dove un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. Nessun superstite. Iran precipitato aereo. Non ci sono superstiti. Un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo all’aeroporto internazionale di Teheran Imam-Khomeini. A bordo c’erano 176 persone, tra equipaggio e passeggeri. Non ci sono superstiti. Stando alle prime indiscrezioni, che dovranno poi essere confermate, a causare il disastro aereo sarebbe stato un guasto tecnico. Ricostruzione messa in Dubbio dagli ucraini già nella giornata dell’8 gennaio. https://www.youtube.com/watch?v=SOblXaaDlmY Iran, precipitato aereo della Ukraine Airlines: non ci sono superstiti Stando alle prime ricostruzioni, l’aereo della Ukraine Airlines un Boeing 737, è precipitato poco dopo il decollo. Partito ... Leggi la notizia su newsmondo

