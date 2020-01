Incidente in Iran, autobus si schianta: 20 morti e diversi feriti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Periodo turbolento per la Repubblica islamica dell’Iran. Dopo la strage del volo ucraino, un Incidente d’autobus ha scosso l’Iran causando la morte di almeno 20 persone. Il veicolo, un autobus di linea, si sarebbe schiantato nel nord del Paese, stando a quanto riferito dalla rete televisiva dello Stato. Incidente in Iran, almeno 20 morti L’autobus era partito dalla capitale Teheran e stava viaggiando verso Gonbad-e Kavus. L’Incidente è avvenuto nella provincia di Mazandaran e il bilancio per il momento sarebbe di almeno 20 morti e 24 feriti. Il sito d’informazione Iran News Wire ha pubblicato sulla propria pagina Twitter un video nel quale si mostra il momento in cui arrivano i soccorsi. Tutti i feriti si trovano ricoverati nei diversi ospedali vicini al luogo in cui è avvenuto il tragico Incidente. 20 dead and 24 injured today after an #Iranian bus going from Tehran to ... Leggi la notizia su notizie

