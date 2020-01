Blitz in via Toledo, bloccati lavori abusivi sulla facciata di un palazzo storico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gli agenti della Polizia municipale hanno sorpreso alcuni operai mentre installavano un faro per l’illuminazione sulla parete esterna di palazzo Cirella Catalano Gonzaga in via Toledo. Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale hanno sorpreso alcuni operai che installavano un faro per l’illuminazione sulla parete esterna di uno stabile di … L'articolo Blitz in via Toledo, bloccati lavori abusivi sulla facciata di un palazzo storico proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

