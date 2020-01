Benevento, nel ritiro di Roma una gradita sorpresa per Pippo Inzaghi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Uno a Roma è di casa, l’altro invece rimarrà nella Capitale fino al prossimo weekend, prima di fare ritorno a Benevento. Il ritiro Romano dei giallorossi ha rappresentato l’occasione per un ritrovo in famiglia per Filippo e Simone Inzaghi. SuperPippo ha infatti ricevuto la visita del fratello nel ritiro del Mancini Park Hotel. Se Filippo sta dominando il campionato di serie B con la Strega, Simone sta vivendo una grande stagione con la Lazio, attualmente terza forza del campionato di A e fresca vincitrice della SuperCoppa Italiana a discapito della Juventus. Il tecnico giallorosso ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae insieme al fratello: “Confronto con il grande mister… che bella sorpresa Mone! Ti voglio bene“. L’occasione, insomma, per riabbracciarsi e scambiarsi magari qualche consiglio in ... Leggi la notizia su anteprima24

SkyTG24 : Droga, blitz dei carabinieri: nove arresti nel Beneventano - CSpettacolari : La tifoseria del Benevento nonostante abbia militato in passato esclusivamente in Serie C, è riuscita nel giro di p… - TV7Benevento : Operazione “Mercato rionale”. Alta richiesta di droga a Benevento e nel Sannio. VIDEO... -