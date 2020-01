Alzheimer, un esame del sangue per scoprire precocemente la malattia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Capire prima possibile che cosa sta accadendo nel cervello è fondamentale per poter sperare di frenare, in futuro, l’evoluzione della malattia di Alzheimer. È questo uno degli obiettivi della scienza, che ora, grazie ad una ricerca condotta al Florey Institute for Neuroscience and Mental Health in Melbourne e pubblicata su Neurology, potrebbe essere più vicino. I ricercatori australiani hanno infatti individuato un esame del sangue collegato all’infiammazione che potrebbe indicare un maggior rischio di sviluppare alcune forme di demenza. Al momento i numeri non consentono di trarre conclusioni definitive e siamo solo nel campo delle speranze. Ma, si sa, ci vuole sempre un primo passo per aprire nuovi fronti, considerando che il quadro clinico tende ad aggravarsi col tempo ma è fondamentale porre attenzione ai primi segni che qualcosa non funziona per il meglio, in quella fase che la ... Leggi la notizia su dilei

