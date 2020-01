Al via Giunta Senato su Gregoretti, Gasparri boccia rinvii (Di giovedì 9 gennaio 2020) Suonera' tra poche ore il gong iniziale del match su Matteo Salvini e il caso Gregoretti. Al centro del ring della Giunta delle immunita' parlamentari del Senato ci sara' la relazione del presidente, Maurizio Gasparri che, anche nel ruolo di relatore, fara' la sua proposta sull'autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri per lo stop allo sbarco deciso dal Viminale l'estate scorsa. Nessun dubbio che sia un 'no' al processo ma a quel punto partira' il dibattito, segnato dallo scontro diretto tra gli ex alleati di governo, Lega e M5s. In piu', cade per ora l'ipotesi di un rinvio del voto, atteso il 20 gennaio e che qualcuno teme troppo a ridosso delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria col rischio che diventi facile arma elettorale per Salvini. Ma nessuno dei 23 Senatori della Giunta l'ha chiesto (serve una richiesta motivata) e Gasparri quindi archivia la ... Leggi la notizia su ilfogliettone

