Uova strapazzate gustose: ricette, calorie ed errori da evitare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le Uova strapazzate sono un piatto apparentemente semplicissimo da realizzare, ma come tutte le ricette elementari va affrontata con diligenza, rispettando le regole fondamentali. Il risultato sarà appagante per il palato e relativamente insidioso per la linea (calcolate circa 150 calorie per uovo impiegato), se bilanciato con un contorno di verdura. Uova strapazzate, gli errori da evitare Scrambled EggGetty ImagesNon bisogna mai rompere le Uova direttamente in padella, ma in una ciotola. Tuorli e albumi vanno amalgamati con una forchetta, salati e pepati. Quindi si versa il composto in un pentolino o in una padella già calda e imburrata. A questo punto si abbassa la fiamma e si gira continuamente con una spatola di silicone o di legno. A seconda dei gusti, occorreranno tra i due e i quattro minuti. Le Uova strapazzate non devono risultare troppo bavose, ma nemmeno ... Leggi la notizia su gqitalia

