Una vita per la scienza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se ne è andato il professor Giovanni Martelli. Questa è la triste notizia che mi è arrivata l'8 gennaio, per annunciare la dipartita di uno dei principali protagonisti di una battaglia di verità scientifica che è costata insulti, ostracismo, finanche minacce. Giovanni Martelli è stato quel professor Leggi la notizia su ilfoglio

Mov5Stelle : Il #RedditoDiCittadinanza sta aiutando circa 2 milioni e mezzo di persone in difficoltà. Con questa misura abbiamo… - diMartedi : #Travaglio su #Salvini: 'Dovrebbe imparare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: lavorare. Un premier dovrebbe… - micillom5s : #quota100 Confermata anche nella Legge di Bilancio. Giusto che chi ha lavorato per una vita possa godersi la merit… -