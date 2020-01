Tim Supreme: chiamate illimitate e 50 GB a 6€, ma gli utenti scappano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tim Supreme è la tariffa dell’operatore blu per chi porta il proprio numero da iliad ed MVNO, include chiamate illimitate e 50 GB in 4G con velocità di download limitata a 150 Mbps al costo di 6€ al mese.L’offerta è attivabile esclusivamente in negozio e al rivenditore occorre pagare il primo mese anticipato, il costo di attivazione pari a 10€ (in alcuni casi potrebbe essere gratuito a discrezione del rivenditore come in alcuni Unieuro), la SIM pari a 10€ con 10€ di credito da cui sarà scalato il primo mese anticipato.Supreme è dedicata ai clienti iliad, Fastweb e qualsiasi Operatore Virtuale (MVNO) esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile, al costo di 5,99€ al mese a cui occorre aggiunger il costo di attivazione e per la SIM.Tim Supreme, conosciamo la tariffaTim prova nuovamente a tentare i clienti dell’operatore francese con una tariffa in cui però mancano gli ... Leggi la notizia su pantareinews

