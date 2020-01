Sondaggio Ixè, Giorgia Meloni supera Matteo Salvini e guadagna il 33 per cento della fiducia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giorgia Meloni vola nei sondaggi. La leader di Fratelli d'Italia supera Matteo Salvini. Lei, con un 33 per cento, lui con un 32. Un dato strepitoso quello realizzato dal Sondaggio di Ixè per Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. L'ex ministro leghista infatti rimane stabile, me Leggi la notizia su liberoquotidiano

