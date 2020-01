Smartphone Samsung Smart Repair riparazione a domicilio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Samsung ritira e ti riporta il tuo Smartphone guasto direttamente a casa senza muovere un dito ! Il servizio si chiama Smart Repair ed è dedicato a tutti i clienti Samsung dove è scaduta la garanzia ufficiale. Leggi la notizia su allmobileworld

pcexpander : Saldi eBay fino al 70% e sconto extra fino a 100€ con il coupon per l’app: i prodotti da non perdere#pcexpander… - pcexpander : I meravigliosi francobolli sui videogiochi di Royal Mail: li vorrete anche se non li collezionate! (foto)… - Italia_Notizie : La tv diventa social: ruota come uno smartphone -