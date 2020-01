Salvini insulta i calciatori del Milan: “Se abbiamo dei brocchi c’è poco da fare…” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Forza Milan? Eh… posso impegnami su tutto ma se abbiamo dei brocchi, c’è poco da fare”. Così Matteo Salvini, parlando in piazza a Fontevivo, in provincia di Parma. Ci va giù pesante, questa volta, il leader della Lega, a dir la verità mai morbidissimo ultimamente con le vicende riguardanti i rossoneri, sua squadra del cuore. Più volte nel recente passato, infatti, Salvini ha fatto capire di non essere d’accordo con certe scelte societarie e di non amare particolarmente alcuni calciatori, che prende spesso di mira. Qui va sul generico, rispondendo ironicamente ad un “Forza Milan”. Commento un po’ al limite…L'articolo Salvini insulta i calciatori del Milan: “Se abbiamo dei brocchi c’è poco da fare…” CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Salvini insulta i calciatori del #Milan: 'Se abbiamo dei brocchi c'è poco da fare...' - - aldolopiano : Salvini inguaia l’Italia: insulta l’Iran come l’ultimo dei servi | LIBRE - libreidee : Salvini inguaia l’Italia: insulta l’Iran come l’ultimo dei servi -