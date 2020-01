Roma, Fonseca: «Con la Juve partita difficile ma per noi sarà una gara normale» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Fonseca ha parlato della sfida della sua Roma contro la Juventus: «Spero che Ronaldo sarà arrabbiato dopo la gara» Intervistato durante la rassegna Pitti Uomo a Firenze, il tecnico della Roma Fonseca ha parlato dell’incontro di domenica. Juve – «La Juve è una grandissima squadra, l’ultima l’ha vinta al termine di un grande match. Mi aspetto una partita difficile. Giocheremo contro una grande squadra, ma per noi è una gara normale». TORINO – «È importante capire cosa è successo contro il Torino, non abbiamo disputato una brutta gara ma al contempo commesso errori che stiamo lavorando per migliorare. RONALDO – «Cristiano Ronaldo? Spero che dopo la gara possa essere arrabbiato». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

