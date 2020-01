Quello che ho imparato facendo un test per l’infiammazione da cibo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I valori da considerareDall'infiammazione dipende anche l'aumento del pesoLimitare i carboidrati non bastaTenetevi un giorno liberoLa dieta di rotazione:lo schemaI gruppi alimentari Avete presente quando siete convinte di mangiare bene, andate dal nutrizionista e vi dice che in realtà state sbagliando tutto? Per chi si tiene in forma, ha delle conoscenze basiche di nutrizione e sa che una alimentazione sana e bilanciata è la prima forma di prevenzione, potrebbe rimanere deluso dai risultati oggettivi del test che misura l’infiammazione dovuta al cibo. L’infiammazione non è una intolleranza vera e propria, ma permette di misurare la reazione immunologica dell’organismo con il cibo. In particolare, il test misura due particolari citochine (BAFF e PAF), espressione del livello di infiammazione presente nell’organismo, e analizza le immunoglobuline G, semplici ... Leggi la notizia su vanityfair

