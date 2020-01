Osteoporosi e inquinamento: lo smog indebolisce le ossa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Osteoporosi e inquinamento, qual è il collegamento? Recenti studi scientifici svelano che lo smog può avere un’influenza negativa sulla salute delle nostre ossa, rendendole più deboli e quindi più soggette a disturbi e malattie come l’Osteoporosi. Uno studio del Barcelona Institute for Global Health, che è stato pubblicato dalla rivista Jama Network Open, svela che l’inquinamento può essere la causa di problemi alle ossa, perché ne diminuisce la densità aumentando il rischio di soffrire anche in giovane età di disturbi come l’Osteoporosi. La ricerca è stata condotta su più di 3700 persone in India, confrontando la qualità della massa e della densità ossea dei volontari che hanno partecipato e analizzando anche i dati dell’inquinamento presente nelle aree dove le persone vivevano. Secondo quanto emerso dallo studio, esiste un collegamento tra ... Leggi la notizia su bigodino

