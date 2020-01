Ora non avete più scuse per non visitare i parchi Disneyland: arriva il Wi-Fi gratuito (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A Disneyland Paris il Wi-Fi è disponibile solo adesso in tutto il resort per ragioni di natura estetica che hanno escluso la possibilità di posizionare modem e antenne antiestetiche a vista in un ambiente fatto di dettagli straordinariamente curati. L'articolo Ora non avete più scuse per non visitare i parchi Disneyland: arriva il Wi-Fi gratuito proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

matteosalvinimi : #Salvini: su #Soleimani: per Di Maio è colpa di Salvini? Fino ad agosto l’interlocutore principale libico era l’Ita… - AntoVitiello : #Piatek sul mercato, #Milan disposto a cederlo alle cifre giuste (pagato 35 mln, il club non vorrebbe registrare un… - NicolaMorra63 : Arrivano i #MaxiProcessi in #Veneto. Ora però operiamo sul fronte della #prevenzione, sapendo che ormai non c'è par… -