Investono due poliziotti per fuggire: pusher cagliaritani in manette (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I due responsabili sono stati individuati grazie al riconoscimento della vettura fermata per un controllo poco prima: lievemente ferito uno degli agenti, che è stato trascinato per qualche metro dall'auto, prima di mollare la presa e rotolare a terra Federico Garau  Luoghi: Cagliari Leggi la notizia su ilgiornale

