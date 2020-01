Intel Ghost Canyon e Razer Tomahawk: quando il PC gaming si fa mini, modulare e semplice da assemblare (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli eventi come il CES 2020 ci mettono spesso di fronte a soluzioni più o meno sperimentali e peculiari come dimostrato anche dal PC gaming portatile di Alienware che sembra uno Switch e in questo senso non possiamo di certo non parlare dei due mini PC presentati da Intel e Razer.Entrambi basati sulla tecnologia Intel NUC, Intel Ghost Canyon NUC e Razer Tomahawk potrebbero essere una interessante possibilità per chi è alla ricerca di un PC da gaming dalle dimensioni contenute o per chi invece ha sempre avuto paura di avvicinarsi a questo mondo fatto di upgrade e montaggi sempre più semplici ma comunque terrificanti per molti. Questi due esempi di PC modulari sembrano la risposta ad entrambe le esigenze.Intel Ghost Canyon, per esempio, può contare su dei processori i9 e sulla possibilità ovviamente di migliorare ogni componente chiave, che si tratti della GPU o della RAM. Naturalmente i ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Il futuro del PC gaming è modulare? #Intel #Razer #IntelGhostCanyon #RazerTomahawk #CES2020 - GamingToday4 : All'interno di Ghost Canyon NUC di Intel, il PC desktop modulare incredibilmente piccolo - AndreaDraghetti : Intel mette a frutto la piattaforma Element con il NUC 9 Extreme Ghost Canyon by ?@SaggiaMente? -