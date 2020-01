Incendi in Australia, Elton John dona 1 milione di dollari in favore delle vittime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Incendi in Australia, Elton John annuncia una donazione di 1 miliardo di dollari Continua la gara di solidarietà per aiutare le vittime degli Incendi in Australia, che da settembre infiammano il sud del Paese senza tregua. Dopo Nicole Kidman e Leonardo Di Caprio, anche Elton John annuncia una donazione in favore delle vittime dei roghi. Nel corso del concerto che ha concluso il suo tour mondiale a Sidney martedì 7 gennaio, il cantante ha fatto sapere di voler devolvere 1 miliardo di dollari, pari a 900mila euro, alla popolazione danneggiata. Alla fine dell’esibizione, Elton John ha dichiarato: “Ci sono persone là fuori che hanno perso la vita cercando di salvare case, ci sono persone che hanno perso la vita e la casa”, ha affermato l’artista britannico. “Dovremmo essere tutti incantati dal lavoro svolto dai vigili del fuoco”, ha ... Leggi la notizia su tpi

