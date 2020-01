"Contro di me un complotto". L'ex capo Nissan parla per la prima volta dopo la fuga dal Giappone in Libano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Carlos Ghosn, ex amministratore delegato di Renault-Nissan, ha accusato oggi la stessa società automobilistica e la giustizia giapponese di “aver orchestrato una campagna” e “un complotto” Contro di lui. Fuggito nei giorni scorsi dal Giappone, dove si trovava in stato di libertà vigilata, Ghosn è apparso oggi per la prima volta a Beirut. Era stato arrestato nel novembre del 2018 e rimasto in carcere per diversi mesi in Giappone. “E’ un giorno felice per me oggi perché sono finalmente libero di esprimermi e di spiegare”, ha detto Ghosn a Beirut. “Sono felice per essere ora con la mia famiglia e i miei cari... dopo essermi battuto per 400 giorni per la mia innocenza e dopo esser stato detenuto in condizioni brutali e Contro i principi fondamentali del rispetto dei diritti umani”.Ghosn ha detto che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

