Conte dopo attacco Iran a basi USA in Iraq | Tuteleremo i nostri

Conte dopo attacco Iran a basi USA in Iraq<br>"Tuteleremo i nostri soldati" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il presidente del consiglio Giuseppe Conte rassicura in merito all’escalation miliare in Medio Oriente, seguita all’uccisione da parte degli USA del generale Iraniano Khassem Soleimani, numero due del regime di Teheran. Folla oceanica al funerale di Soleimani a Kerman: 35 morti nella calca 35 persone sono morte nella calca ai funerali del generale Quassem Soleimani celebrati oggi nella sua città natale "In queste ore di tensione esprimo la mia sentita vicinanza a tutti i nostri soldati che svolgono con dedizione e professionalità la loro missione in Iraq e non solo" scrive Conte sui suoi profili social per poi aggiungere: "Faremo di tutto per tutelarli e per trovare soluzioni che impediscano una pericolosa spirale di conflittualità".Gli fa eco il ministro della Difesa Lorenzo Guerini: "La sicurezza dei nostri militari è la ... Leggi la notizia su blogo

