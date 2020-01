Barbara D’Urso, il ‘tradimento’ di Francesca De André: ‘Non voglio andare da lei…’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca De André non vuole andare solo nei format di Barbara D’Urso Oltre ad essere stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello 16, Francesca De André è un’opinionista di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Di recente la nipote di Faber ha rilasciato una lunga intervista al magazine di gossip DiPiù TV facendo delle confessioni sul suo ruolo in televisione. La ragazza non vuole essere più etichettata come quella che esprime il suo punto di vista nei programmi di Lady Cologno. L’ex gieffina come altri suoi colleghi vorrebbe tanto condurre una trasmissione tutta sua. La giovane ha detto che non vuole stare sempre da Carmelita, ma le piacerebbe fare altro. Lei di sente di dare tanto al mondo dello spettacolo e desidererebbe che le affidassero una possibilità. L’ex gieffina intervistata da DiPiù TV Intervistata dal periodico DiPiù TV, Francesca ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Barbara D'Urso, il 'tradimento' di Francesca De André: 'Non voglio andare da lei...' - - infoitcultura : Mediaset, Barbara D'Urso commenta la disavventura nel deserto - zazoomnews : Naike Rivelli ‘colpisce’ Barbara D’Urso: tutta nuda sul water e bidè per protesta contro Domenica Rewind [FOTO] -… -