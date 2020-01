Antonio Zequila età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sul concorrente del GFVip 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alfonso Signorini per la nuova edizione del Grande Fratello Vip ha scelto un cast eccezionale. Sicuramente da questa sera, 8 gennaio 2020, nella casa più spiata d’Italia verranno fuori moltissime curiosità, che cattureranno completamente l’attenzione dei telespettatori. Tra i protagonisti maschili dell’edizione 2020 del GFVip c’è anche Antonio Zequila. Per l’attore questo non è il primo reality, famosa è la sua partecipazione all’Isola dei famosi. In attesa del suo spumeggiante ingresso dalla porta rossa, scopriamo qualcosa in più su di lui. Quanti anni ha? È sposato? Come ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco tutte le curiosità sulla sua vita privata e pubblica. Leggi anche –> Adriana Volpe età, altezza, peso, carriera e vita privata: tutto sulla conduttrice italiana La vita privata di Antonio Zequila Antonio Zequila ... Leggi la notizia su urbanpost

DavideRTramonta : RT @Iperborea_: Nomi ufficiali #GFVip: - Rita Rusic - Pago - Antonella Elia - Adriana Volpe - Michele Cucuzza - Antonio Zequila - Paola Di… - robertodaroma : @triomedusa Ma voi Antonio Zequila concorrente a Colpo Grosso mica ve lo ricordate!!!! - SimoRacca84 : Mi giungono notizie frammentarie dall'Italia riguardo la presenza al #GFVIP tra gli altri di Antonio Zequila, Sergi… -