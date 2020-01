AirPods, ora si può personalizzare la custodia con le emoji (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Foto: apple.com Da oggi tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un paio di AirPods potranno ottenerle in una veste più simpatica. Infatti, già da tempo Apple consente ai suoi clienti la possibilità di personalizzare la custodia di ricarica effettuando l’incisione del nome e cognome, delle iniziali, un numero telefonico o una data importante e finalmente – solo da pochi giorni – è possibile renderle ancora più originali scegliendo di decorarle con una emoticon. Tra faccine, unicorni, animali e simboli, attualmente ci sono 31 emoji disponibili per essere stampate sul cofanetto degli auricolari ma è bene sapere che si potrà scegliere solo un’emoji e non sarà possibile combinarla con lettere o numeri. Che siano AirPods o le nuove AirPods Pro, con custodia wireless o standard, l’incisione è gratuita e quindi non prevede alcun supplemento sul prezzo di ... Leggi la notizia su wired

